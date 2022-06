Morgan Freeman feiert 85. Geburtstag und denkt nicht an Rente

Wenige Wochen vor seinem 85. Geburtstag will Morgan Freeman von Ruhestand nichts wissen. "Ich tue mein Bestes, um weiterzumachen", sagte der graubärtige Hollywood-Star Anfang Mai in der britischen Talkshow "The Screenlately Show". "Ich gehe nicht in Rente", bekräftigte der Schauspieler. Doch gleichzeitig räumte er in der Videoschaltung ein, dass sein Gedächtnis nachgelassen habe. Am Mittwoch (1. Juni) wird der Oscar-Preisträger 85 Jahre alt.

In dem Interview sprach Freeman leidenschaftlich über seine Rolle als Produzent von Independent-Filmen, wie etwa das Vater-Tochter-Drama "Princess of the Row". Zugeschaltet war auch seine Kollegin Lori McCreary, mit der er seit den 1990er Jahren die Produktionsfirma Revelations Entertainment betreibt.