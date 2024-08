Nev Schulman (39) ist dankbar, am Leben zu sein. Der Moderator der MTV-Sendung "Catfish" hat am Samstag (10. August) öffentlich gemacht, dass er sich vergangene Woche bei einem Radunfall mit einem LKW das Genick gebrochen hat. "Es stimmt, was sie sagen - das Leben kann sich in einer Millisekunde ändern", schrieb Schulman auf Instagram.

"Habe Glück, dass ich noch lebe" Dort teilte der Moderator eine Reihe an erschreckenden Fotos und Videos aus dem Krankenhaus, darunter auch ein Röntgenbild des gebrochenen Genicks, ein Foto einer genähten OP-Wunde und ein Video seines zerbrochenen Fahrradhelms. Ein weiteres Video zeigt Schulman, wie er langsam mit Assistenz und einer Nackenkrause aufsteht, und von seinen Kindern umarmt wird.

Schulman schildert, dass er auf dem Weg gewesen sei, seinen Sohn mit dem Fahrrad von der Schule abzuholen, als der Unfall mit einem Lastwagen passierte. Er sei anschließend bewusstlos gewesen. "Ich habe Glück, dass ich hier bin, dass ich noch lebe, dass ich stehe und meine Familie umarme, dass ich auf eine vollständige Genesung hoffe", schreibt Schulman. "Es fällt mir schwer, mich selbst zu bemitleiden, wenn ich von den Ärzten höre, wie viele Menschen mit ähnlichen Verletzungen nie wieder laufen werden." Weiter reflektiert Nev Schulman im Post darüber, wie schnell sich das Leben ändern kann. Noch am Tag vor dem Unfall habe er mit seiner Familie einen Angelausflug gemacht. Es sei "magisch" und "ein Tag voller Liebe und Wunder" gewesen. Am Tag darauf habe er gelernt, was "vor dem Unfall" wirklich bedeutet.

Nev Schulman wurde durch "Catfish" berühmt Nev Schulman wurde 2010 durch die Dokumentation "Catfish" bekannt, die davon handelt, wie er sich via Social Media in eine junge Frau verliebt und sich auf die Suche nach ihr begibt, um festzustellen, ob sie wirklich die Frau ist, die sie vorgibt zu sein. MTV adaptierte die Doku 2012 als Reality-Serie, in der Nev Schulman sich als Moderator auf die Suche nach "Catfishes" begibt. Schulman ist seit 2016 mit der Schriftstellerin Laura Perlongo verlobt, die beiden teilen drei Kinder.