Dreimal pro Woche fährt Marlene Willis zur Polizeistation im Westen von Los Angeles. Die 90-Jährige sichtet Polizeiberichte, macht Notizen, korrigiert Grammatikfehler. Für die Beamten des LAPD-West-LA-Reviers ist sie längst mehr als eine Freiwillige - sie ist, wie Stationsleiter Rich Gabaldon es formuliert, "eine Ikone". Dass sie nebenbei die Mutter von Hollywoodstar Bruce Willis (71) ist, spielt dabei keine Rolle. Seit 22 Jahren engagiert sich Marlene Willis in dem Revier im Stadtteil West Los Angeles, wie NBC Los Angeles berichtet. Dienstags, mittwochs und donnerstags ist sie dort anzutreffen - pünktlich, verlässlich, ohne Aufhebens. Was sie antreibt, bringt sie selbst auf den Punkt: "Ich will so sehr helfen, so sehr. Sie haben keine Ahnung. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich helfen will", sagte sie dem Sender.

Umarmungen nach schwierigen Einsätzen Ihre Wirkung auf die Mannschaft geht weit über das Korrekturlesen hinaus. Kehren Beamte nach besonders belastenden Einsätzen ins Revier zurück, ist es Marlene Willis, die auf sie zugeht und sie in den Arm nimmt. Eine Geste, die laut NBC Los Angeles von jedem Einzelnen der Station geschätzt wird. Manche sagen, sie wüssten gar nicht, was sie ohne sie täten. Früherer LAPD-Chef Michel Moore, der heute im Ruhestand in Tennessee lebt, findet klare Worte für das, was Marlene Willis verkörpert: "Ich glaube, sie steht für das Beste in Menschen - für jene, die an die Arbeit unserer Männer und Frauen glauben", sagte er gegenüber NBC Los Angeles. Moore hatte ihr einst die Auszeichnung als Freiwillige des Jahres überreicht - und ging noch einen Schritt weiter: Er verlieh ihr das LAPD-Dienstabzeichen. "Ich kann sie nicht zur Polizistin machen, aber ich kann ihr wenigstens das größte Symbol geben, das es bedeutet, Polizistin zu sein", wird er zitiert.

Ein Bildschirmschoner verrät alles Wer Marlene Willis in der Station begegnet, würde nie vermuten, wessen Mutter sie ist. Sie bezieht laut dem Bericht ihren Sohn, der an frontotemporaler Demenz erkrankt ist, in keine Unterhaltung ein, trägt ihre Beziehung zu ihm nicht nach außen. Nur ihr Computerbildschirmschoner verrät sie: Zu sehen ist ein Foto, auf dem sie Bruce Willis herzlich umarmt. Auch Ex-Chef Moore zeigte sich davon beeindruckt: "Sie hat ihre Identität als seine Mutter nie zur Schau gestellt und ihn nie auch nur beiläufig erwähnt - das hat mich beeindruckt", sagte er NBC Los Angeles. Die Familie endet für Marlene Willis nicht mit Blutsverwandtschaft. "Das ist meine Familie", sagte die 90-Jährige über das LAPD - "das meine ich zu hundert Prozent." Aus Tennessee schickte der frühere Polizeichef Moore zuletzt eine persönliche Botschaft an Marlene Willis: "Es gibt Menschen in unserem Leben, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn sich ihre Wege mit unseren kreuzen. Du gehörst zu jenen, die dabei ganz oben stehen. Für dich und deine Arbeit werden wir ewig dankbar sein.