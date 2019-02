Die 20 besten Liebesfilme zurzeit auf Netflix und Amazon Prime

DIRTY DANCING

In "Crazy Stupid Love" demonstriert Ryan Gosling eindringlich, dass jede Frau davon träumt zum Song "Time of my Life" über den Kopf eines Mannes gehoben zu werden. Was sonst? Im Klassiker aus dem Jahr 1987 (nichts Anderes kommt in Frage!) ist Patrick Swayze ist in hebender Position. Zählt wie " Casablanca" und "Titanic" zum Pflichtprogramm romantischer Klassik-Nerds. Übrigens auch bei Netflix zu sehen.

Beziehungsstatus: Beschwingt