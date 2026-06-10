Zahara (21), die Tochter von Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), hat offiziell beantragt, den Nachnamen "Pitt" streichen zu lassen. Das berichtet das "People"-Magazin unter Berufung auf Gerichtsunterlagen. Daraus soll hervorgehen, dass die 21-Jährige bei einem Gericht in Kalifornien einen Antrag auf Namensänderung gestellt hat.

Zaharas Antrag stammt laut "People" vom 28. April und erfolgte damit nur wenige Tage, nachdem ihr Bruder Maddox Jolie (24) ebenfalls beantragt hatte, den Nachnamen seines Vaters ablegen zu können.

Brad Pitt und Angelina Jolie hatten sich im Jahr 2016 getrennt, nachdem sie zwei Jahre verheiratet und über zehn Jahre ein Paar gewesen waren. Ihre Scheidung wurde im Dezember 2024 vollzogen. Das einstige Paar hat sechs gemeinsame Kinder: Maddox, Pax (22), Zahara, Shiloh (20) sowie die 17-jährigen Zwillinge Knox und Vivienne. Auch Shiloh hat US-Medienberichten zufolge bereits "Pitt" als Nachnamen abgelegt. Der Schritt erfolgte kurz nach dem 18. Geburtstag.