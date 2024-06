Mit Anfang bis Mitte 40 habe sie dann " Hardcore-Symptome " gehabt. "Meine Haut fing an, verrückt zu werden. Ich hatte gereizte, juckende, empfindliche Haut", erinnerte sie sich und übte Kritik an der medizinischen Versorgung : Es sei "lächerlich", dass es keine Organisation für Ratschläge und wenig Aufklärung gebe.

Normalerweise beginnt der Übergang in die Wechseljahre zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr. Naomi Watts litt jedoch schon wesentlich früher unter den ersten Symptomen. "Es war so schockierend und überflutete mich mit Scham, dass ich einfach in Panik geriet", erzählte Watt im Interview mit dem US-Magazin "People" . Es habe sie völlig unvorbereitet getroffen: "Ich hatte unregelmäßige Perioden , Nachtschweiß und ich habe den Ärzten davon erzählt. Aber sie haben das nur als Stress oder so etwas abgetan, weil man mit 36 natürlich viel zu jung ist." Erst durch eigene Internetrecherchen habe sie Jahre später herausgefunden, dass es erste Wechseljahresbeschwerden waren.

Unternehmen gegründet

Das will Watts jetzt ändern. Sie hat 2022 die Produktlinie "Stripes Beauty" für die Wechseljahre und gesundes Altern auf den Markt gebracht. "Ich weiß, dass ich Scham, Angst und Zweifel hatte. Die Chancen stehen gut, dass viele andere Menschen das Gleiche durchmachen," betonte sie. "Ich hatte im Vorfeld der Gründung dieses Unternehmens große Ängste, und dann hatte ich einfach das Gefühl, dass jede Frau an diesen Punkt kommen wird. Warum bekommen wir keine bessere Versorgung? Es fehlt einfach an Bildung und Forschung."

Seit der Gründung hat der Hollywoodstar Ärzte getroffen und in Gremien gesessen, um die neuen Forschungsergebnisse zur Linderung von Symptomen der Menopause zu erfahren und zu diskutieren. Das Unternehmen, das in neue globale Märkte, einschließlich Kanada, expandiert, bietet zusätzlich zu seinen Produkten Leitfäden zum Verständnis des Übergangs an. Und so lautet Watts' Rat an Frauen, die sich der Menopause nähern: "Fürchten Sie sich nicht, kommen Sie ihr zuvor."