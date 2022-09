Wahre Geschichte

Was den Gänsehaut-Faktor wohl deutlich erhöht: Das unheimliche Seriendrama basiert auf den wahren Begebenheiten rund um das „Watcher“-Haus in New Jersey. Die Ereignisse, bei denen eine Familie aufgrund ihres Hauserwerbs unheimliche Drohungen erhielt, sollen sich 2014 tatsächlich abgespielt haben, wie etwa die New York Times berichteten.

Immobilien-Shows sind aktuell ja im Trend, Horror sowieso immer. Eine nahezu perfekte Kombination könnte man also sagen, noch dazu pünktlich vor Halloween.

Die Horror-Serie "The Watcher" erscheint am 13. Oktober 2022 auf Netflix.