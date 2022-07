Ist Nathalie Volk in neuer "Let's Dance"-Staffel mit dabei?

Es wird vermutlich noch einige Monate dauern, bis die neue "Let's Dance"-Staffel beginnt. Nichtsdestotrotz soll bereits eine Kandidatin feststehen. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, wird die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Nathalie Volk (25) angeblich 2023 übers Parkett der RTL-Show schweben.

Das sagt der Sender RTL dazu

Auf Anfrage der Zeitung erklärte der Sender RTL am Dienstag (26. Juli) allerdings: "Wir starten [...] gerade erst mit der Vorbereitung der nächsten 'Let's Dance'-Staffel und haben uns noch für keine TeilnehmerInnen entschieden, geschweige denn Verträge unterschreiben lassen."

Volks Managerin, Scarlett Glock, betonte, dass es kein Geheimnis sei, dass "Let's Dance" an einer Teilnahme des Models Interesse habe. Aber auch andere TV-Shows "interessieren sich für sie". "Bisher haben wir uns noch nicht final entschieden", so die Managerin. Momentan steht noch kein Ausstrahlungstermin für die 16. Staffel von "Let's Dance" fest. In der Regel starten die neuen Folgen im Frühjahr.