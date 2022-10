Der Film handelt den Angaben zufolge von einem deutschen Neonazi und Elektroinstallateur, den eine Richterin nach einem Überfall auf ein türkisches Restaurant dazu verurteilt, das anatolische Hirtendorf Sirmali an das Stromnetz anzuschließen. Weigert er sich, kommt er ins Gefängnis. Weiter deuteten die Macher an: "Dann nimmt das Schicksal seinen Lauf und alles kommt völlig anders als erwartet...". Gedreht werden soll im kommenden Jahr in Deutschland sowie in der Türkei.