RTL-Aus für Nazan Eckes? Das sagt die Moderatorin dazu

Über die Zukunft von Moderatorin Nazan Eckes (45) beim Sender RTL, bei dem sie seit rund 23 Jahren angestellt ist, sorgte in den vergangenen Tagen für Wirbel. Zuerst hieß es via "Bild", Eckes habe gekündigt, kurz darauf dementierte der Sender gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news diese Meldung. Nun hat sich die 45-Jährige via Instagram selbst zum Sachverhalt zu Wort gemeldet und die genauen Hintergründe geschildert, die zu diesen scheinbar konträren Aussagen führten.