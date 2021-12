Wie "TVInsider" nun bestätigt hat, handelt es sich bei dem angekündigten Gast-Star-Comeback in "Navy CIS" um einen Auftritt der Darstellerin Meredith Eaton, die erneut in ihre Rolle der Immunologin Carol Wilson schlüpfen wird.

Bisher trat diese Figur dreimal bei "NCIS" in Erscheinung und wurde durch Abby Sciuto (Pauley Perrette) ins Team eingeführt: Ihren ersten Auftritt absolvierte sie in der Folge mit dem Titel "Faith" aus Staffel 7, zuletzt war sie in der Episode "Homesick" aus Staffel 11 zu sehen.