US-Schauspielerin Nichelle Nichols (1932-2022), die vor allem als Lieutenant Uhura in der Original-"Star Trek"-Serie (1966-1969) bekannt wurde, verstarb Samstagnacht (30. Juli) in Silver City, New Mexico. Sie wurde 89 Jahre alt.

Ihr Sohn Kyle Johnson teilte die traurige Nachricht am 31. Juli auf ihrem Instagram-Account mit: "Freunde, Fans, Kollegen, Welt. Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ein großes Licht am Firmament nicht mehr für uns leuchtet, wie es so viele Jahre lang der Fall war", beginnt sein Post. "Gestern Abend ist meine Mutter, Nichelle Nichols, eines natürlichen Todes gestorben. Ihr Licht jedoch, wie die alten Galaxien, die jetzt zum ersten Mal zu sehen sind, wird uns und künftigen Generationen erhalten bleiben, damit wir uns daran erfreuen, davon lernen und uns inspirieren lassen können", heißt es in der Nachricht weiter. Sie habe ihr Leben gut gelebt und sei damit ein Vorbild für uns alle.