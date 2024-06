"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan (37) wird für einen Konter auf einen Kommentar gefeiert, den viele Beobachterinnen und Beobachter als verstecktes Bodyshaming werten. In der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie stehen Nicola Coughlans Penelope und ihre Beziehung zu Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) im Mittelpunkt. Dabei gibt es auch durchaus freizügige Sexszenen zu sehen. Und in der zweiten Hälfte von Staffel drei, die am 13. Juni zu Netflix kommt, soll es davon noch mehr geben.

Stolz auf ihre "perfekten Brüste"

Die Schauspielerin deutete an, dass sie zufrieden mit ihrem Körper ist. "Ich bin sehr stolz darauf, ein Mitglied der Gemeinschaft der perfekten Brüste zu sein", sagte sie. "Und ich hoffe, es macht euch Spaß, sie zu sehen!"

Nicola Coughlan bestand übrigens auf die freizügigen Szenen. Sie ließ sich sogar mehr davon ins Drehbuch schreiben, wie sie dem "Stylist"-Magazin vor dem Start von Staffel drei verraten hat. Die Darstellerin wollte damit alle Kritiker ärgern, die auf ihrem Körper herumhackten: "Es fühlte sich wie das größte 'Fuck you!' an all die vielen Gespräche, die es über meinen Körper gab, an. Es war unglaublich ermächtigend."