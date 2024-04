Luke Newton: "Ich bin wirklich froh, dass wir das zusammen erleben durften"

"Es ist ein Beweis dafür, dass wir einfach an einem Punkt angelangt waren, an dem wir uns so wohl miteinander fühlten. Wir hatten gerade die große Sexszene beendet, die intensivste und aufwändigste.... und wir fühlten uns einfach erleichtert", beschreibt Coughlan die Dreharbeiten zur Netflix-Show. Bei dem nackten Faulenzen mit ihrem Co-Star hätten zudem auch logistische Überlegungen eine Rolle gespielt. Denn die Schauspieler hätten zu diesem Zeitpunkt eine winzige Menge "nicht einmal echter Kleidung" getragen. Wären sie daher aufgestanden, statt nebeneinander nackt unter einer Bettdecke zu liegen, hätten sie sich vor der Crew zur Schau stellen müssen, so Coughlan.

Auch Darsteller Luke Newton, mit dem sich Coughlan während des Drehs so wohlfühlte, äußert sich in "Teen Vogue" zum Dreh der Liebesszenen für die neue "Bridgerton"-Staffel. Er berichtet, dass es ihm geholfen habe, mit Coughlan schon vor Beginn der Dreharbeiten gut befreundet gewesen zu sein. "Ich glaube, dass es viel einfacher ist, wenn man eine wirklich solide Freundschaft mit jemandem hat und jemandem vertraut. Wir konnten uns am Set gegenseitig unterstützen, wenn es nötig war, und auch einfach darüber lachen. Ich bin wirklich froh, dass wir das zusammen erleben durften. Es war, als hätte man einen wirklich engen Freund, während man etwas durchmacht, das vielleicht ziemlich entmutigend ist", so der 31-Jährige.

Die erste Hälfte der dritten "Bridgerton"-Staffel erscheint am 16. Mai auf Netflix und besteht aus vier Episoden. Die restlichen vier Folgen erscheinen dann am 13. Juni, und schließen die neue Staffel ab.