Nicola Coughlan war nicht immer ein Fashion-Girl

Dabei war Coughlan nicht immer ein Fashion-Girl, wie sie selbst von sich sagt. In einem Interview mit "Vogue" gab sie zu, dass sie sich früher von der Modewelt eingeschüchtert fühlte. Erst durch ihre Rolle in "Bridgerton" und die Begegnung mit ihrer Stylistin Croysdill habe sie begonnen, sich in der Modewelt wohler zu fühlen. "Nicola hat mich angesprochen, weil sie wusste, dass sie die 'Bridgerton'-Presse-Tour vor sich hatte. Wir hatten unser erstes Blind Date bei Selfridges", erinnert sich Croysdill im Gespräch mit dem britischen "Independent" .

Die aus diesem Blind Date entstandene Zusammenarbeit hat sich als überaus erfolgreich erwiesen. "Wir wollen immer etwas Neues ausprobieren, aber gleichzeitig Nicola's Stil treu bleiben", erklärt Croysdill. Ihre kreativen Prozesse beginnen oft mit Filmreferenzen, die Coughlan aus ihrer umfangreichen Sammlung einbringt, während Croysdill die Mode-Referenzen liefert. Diese Inspirationsquellen reichen von Shirley MacLaine (90) im 1964er Film "What a Way to Go!" bis hin zu Gwyneth Paltrow (51) in "The Royal Tenenbaums" aus dem Jahr 2002.