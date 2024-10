Nicola Coughlan: Das ist der Freund des "Bridgerton"-Stars

Nicola Coughlan (37) will ihre Liebe offenbar nicht mehr verstecken. Seit mehreren Monaten halten sich die Gerüchte, dass der "Bridgerton"-Star mit Jake Dunn (24) liiert ist. Die beiden Schauspieler wurden seit vergangenem März bereits mehrfach zusammen gesehen, zuletzt tanzten sie im August vertraut auf dem Londoner All Points East Festival. Bilder vom 23. Oktober zeigen Coughlan und Dunn jetzt Hand in Hand.

Inniger Spaziergang durch London Auf den Fotos, die unter anderem der "Daily Mail" vorliegen, sieht man das Duo bei einem Spaziergang durch London. Dunn hat den Arm um die Schultern seiner Partnerin gelegt, die wiederum seine Hand hält und ihn an der Hüfte umarmt. Wie Insider der britischen Zeitung berichten, hat sich das Paar durch ihre gemeinsame Kollegin Louisa Harland (31) kennengelernt, die sie einander vorgestellt haben soll. Sie spielte mit Coughlan in "Derry Girls" und mit Dunn in "Renegade Nell".

Das ist Nicola Coughlans Freund Bei Jake Dunn handelt es sich um einen aufstrebenden Jungschauspieler. Nach der Mitwirkung in diversen Kurzfilmen war er 2017 erstmals in einigen Folgen der Fernsehserie "The Internet Explorer" zu sehen. Es folgten Auftritte in den Serien "Rache ist süß", "Half Bad", "Big Boys" und zuletzt "Renegade Nell". Außerdem ist er in dem historischen Epos "Wilhelm Tell" zu sehen, das dieses Jahr beim Toronto International Film Festival Premiere feierte. Nicola Coughlan selbst ist durch ihre Hauptrolle als Penelope Featherington im Netflix-Hit "Bridgerton" nach wie vor in den Schlagzeilen. In der Serie findet sie mit Colin Bridgerton alias Luke Newton (31) ebenfalls die Liebe und sorgte zuletzt mit intimen Szenen für Aufsehen.