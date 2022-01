Nicolas Cage wollte bei "Der Pate III" mitwirken

"Ich sagte: 'Ich denke wirklich, dass ich in deinem Film sein sollte, Onkel. Ich halte es wirklich für eine gute Idee, wenn du mir diese Rolle geben würdest'", erzählte der 57-Jährige im Gespräch des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter". Cage ("Leaving Las Vegas") gab an, dass er gerne Vincent Corleone gespielt hätte, den Sohn von Sonny Corleone.