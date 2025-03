In ihrer Klage, die Ende Februar eingereicht wurde, hatte Fulton zunächst behauptet, dass Cage die psychischen Probleme ihres gemeinsamen Sohnes bewusst ignoriert und stattdessen dessen angebliches Verhalten sogar noch gefördert habe. Der Vorfall, der zu der Klage führte, ereignete sich am 28. April 2024, als Weston seine Mutter angeblich körperlich angegriffen haben soll.

Ein Anwalt von Cage hatte die Anschuldigungen bereits als "absurd" bezeichnet. "Weston Coppola ist ein 34 Jahre alter Mann. Mr. Cage kontrolliert Westons Verhalten in keiner Weise und ist nicht verantwortlich für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter", hieß es in einem Statement gegenüber "People".

Film-Premiere trotz Rechtsstreit

Am selben Tag, an dem die Klage zurückgezogen wurde, trat Cage bei der Premiere seines neuen Films "The Surfer" beim South by Southwest Festival (SXSW) in Austin, Texas, auf. Der Schauspieler erschien in einem funkelnden schwarzen Anzug mit Satinhemd, Sonnenbrille und Hut auf dem roten Teppich.

In dem neuen Thriller von Regisseur Lorcan Finnegan (45) spielt Cage einen Mann, der an den Strand seiner Kindheit zurückkehrt, um mit seinem Sohn zu surfen, dort jedoch von einer Gruppe einflussreicher Einheimischer gedemütigt wird. Der Konflikt eskaliert im Laufe des heißen Sommers und treibt seine Figur an ihre Grenzen.