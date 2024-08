"Longlegs" ist zugleich ein Werk, von dessen Inhalt man vor einem Kinobesuch so wenig wie möglich wissen sollte. Daher lest ihr ab sofort nur noch auf eigene Gefahr weiter. Für alle, die keine Angst vor Spoilern haben oder die Handlung noch einmal vor dem geistigen Auge abspulen wollen, verraten wir nun, wie das Finale abläuft und erklären das Ende .

Longlegs folgenschweres Verhör

Die introvertierte und über besondere Gaben verfügende junge FBI-Agentin Lee Harker (Maika Monroe) hat durch eine Rückkehr in das Haus ihrer Kindheit und einem Bündel mit Polaroid-Fotos herausgefunden, dass ihr der geheimnisvolle Longlegs vor 19 Jahren bereits begegnet ist. Damals erschien er zu ihrem Geburtstag vor ihrem Haus und sie machte auch ein Foto von ihm. Dadurch kann er jetzt festgenommen werden, doch Lee ist davon überzeugt, dass er nie alleine gehandelt hat, sondern einen Komplizen haben musste. Im Verhör lässt er die Agentin wissen, dass sie mit ihre Mutter Ruth (Alicia Witt) reden sollte und begeht daraufhin Selbstmord, indem er seinen Kopf immer wieder gegen den Tisch schlägt.

Die geschockte Lee sucht also ihre Mutter auf: Während sie im Haus ist, erscheint Ruth im Freien auf und erschießt Lees Kollegin, die im Wagen gewartet hat, mit einer Flinte. Lee erfährt nun die schreckliche Wahrheit: Longlegs wollte sie in ihrer Kindheit ebenfalls töten, doch Ruth konnte ihn davon überzeugen, ihre Tochter zu verschonen. Aber sie zahlte dafür einen hohen Preis: Fortan war die Longlegs Komplizin und suchte mit seinen bösen Puppen die ausgewählten Familien auf. Sie verschaffte sich immer als Nonne verkleidet Zutritt und schaute dann dabei zu, wie die Familienmitglieder unter dem dämonischen Einfluss der Puppen einander ums Leben brachten. All die Jahre über war Longlegs obendrein mit seiner Puppenmacher-Werkstatt in Ruths Haus untergebracht.