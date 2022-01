Nicolas Cage wird wieder Vater mit fünfter Ehefrau

Der Schauspieler, der am 7. Jänner 58 Jahre alt wird, und die gebürtige Japanerin hatten im Februar 2021 in Las Vegas geheiratet. Für Cage ist es die fünfte Ehe. Er war zuvor unter anderen mit Schauspielkollegin Patricia Arquette und mit Lisa Marie Presley, der Tochter des "King of Rock'n'Roll" Elvis Presley, verheiratet.