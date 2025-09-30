Das Ende einer Hollywood- Ehe : Nicole Kidman (58) und Keith Urban (57) sollen sich getrennt haben. Das berichtete zunächst das US-Promiportal "TMZ" . Mehrere Quellen hätten demnach bestätigt, dass das Paar "seit Beginn des Sommers" getrennt lebe.

"Um die Ehe gekämpft"

Ein Insider des Magazins "People" gab an: "Nicoles Schwester Antonia war ein Fels in der Brandung, und die gesamte Kidman-Familie ist zusammengekommen, um sich gegenseitig zu unterstützen." Die Quelle fügte an, dass die Schauspielerin angeblich "um die Ehe gekämpft" habe. Auch "Page Six" berichtet unter Berufung auf eine Quelle, dass Kidman "die Trennung nicht wollte und versucht hat, die Beziehung zu retten". Das Paar hat sich noch nicht zu den Berichten geäußert.

Kidman war von 1990 bis 2001 zunächst mit Tom Cruise (63) verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella (32) sowie Sohn Connor (30). Anfang 2005 lernte sie Musiker Keith Urban kennen. Schon im Juni stand er an ihrem 38. Geburtstag um 05:00 Uhr morgens mit Gardenien vor ihrer Haustüre in New York, wie sie sehr viel später dem US-Magazin "People" erzählte. "Das ist der Mann, den ich hoffentlich einmal heiraten werde", habe sie sich in diesem Moment gedacht. Im folgenden Jahr verlobten sich die beiden und heirateten nur wenige Wochen später in Sydney. Die gemeinsame Tochter Sunday kam im Sommer 2008 zur Welt, deren Schwester Faith folgte Ende 2010.