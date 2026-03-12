Nicole Kidman (58) meldet sich zurück. Nach einem bewusst ruhigen Jahr, das sie selbst als Zeit "in meinem Schneckenhaus" bezeichnet, steht 2026 für die australische Schauspielerin im Zeichen gleich mehrerer Großprojekte. Im Interview mit dem Branchenmagazin "Variety" spricht sie auch erstmals über die Scheidung von Country-Star Keith Urban (58). Zu den Details sagt sie nichts, stattdessen betont sie: "Wir sind eine Familie und werden das bleiben. Alles andere thematisiere ich nicht, aus Respekt."

Kidman und Urban heirateten im Juni 2006 in Sydney. Im September 2025 reichte Kidman die Scheidung ein, am 6. Jänner 2026 wurde sie rechtskräftig. Aus der Ehe gingen die beiden Töchter Sunday Rose und Faith Margaret hervor, die heute 17 und 15 Jahre alt sind.

In Nashville, wo Kidman seit fast 20 Jahren lebt, will sie mit ihren Töchtern bleiben. Dort wohnt sie auch in der Nähe ihrer langjährigen Freundin und "Big Little Lies"-Kollegin Reese Witherspoon (49). "'Big Little Lies' gibt es, weil wir uns gegenüber wohnen", sagt Kidman. Im Interview spricht sie aber auch über ihre neuen Serien- und Filmrollen und darüber, warum weibliche Regisseurinnen für sie keine Kür, sondern Pflicht sind.