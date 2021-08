Nicole Kidmans Sex-Szenen: Das sagt Ehemann Keith Urban dazu

Die Schauspielerin hat in einem Interview mit "Daily Pop" unter anderem darüber gesprochen, wie es ihrem Mann Keith Urban dabei geht, wenn sie Sex-Szenen drehen muss.

"Keith ist selber Künstler und versteht also die Bedeutung meiner Arbeit. Außerdem ist er bei den Drehs nie anwesend, sondern bekommt erst die fertig geschnittenen Filme zu sehen. Er liest nie meine Drehbücher und kümmert sich überhaupt nicht darum, was am Set passiert. Er hat seine eigene Karriere und ist davon völlig beansprucht."

Scherzhaft fügte Kidman noch hinzu: "Er weiß also eigentlich gar nicht, was ich so treibe."

Schön, wenn die Trennung zwischen Beruflichem und Privatem so perfekt funktioniert.

Das Paar feierte erst im Vormonat seinen 15. Hochzeitstag und Kidman teilte aus diesem Anlass ein sehr stimmungsvolles Bild: