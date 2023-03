Miklós Rózsa und Manó Kaminer

Wirft man auf der Suche nach österreichischen Oscargewinnern hingegen den Blick weiter zurück in die Geschichte, so spiegeln sich in den Preisträgerlisten die Verwerfungen des vergangenen Jahrhunderts wieder. Eine ganze Kohorte an Filmschaffenden wurde schließlich in der damaligen Doppelmonarchie Österreich-Ungarn geboren und emigrierte später in Richtung Traumfabrik - sei es aus freien Stücken auf der Suche nach der großen Karriere, sei es gezwungenermaßen auf der Flucht vor den Nazis.

Inkorporiert man diese Zwangsemigranten nun wieder ohne deren Einwilligung? Und lässt man dann nur deutschsprachige "Altösterreicher" in die virtuelle Ruhmeshalle des rot-weiß-roten Oscarfilmschaffens und schließt damit Menschen wie Michael Curtiz aus, der 1886 als Manó Kaminer mit Muttersprache Ungarisch in Budapest das Licht der Welt erblickte und 1944 für den Klassiker "Casablanca" den Regieoscar einheimste? Und was wäre mit Komponist Miklós Rózsa, 1907 in Budapest geboren, der ebenfalls drei Oscars im Laufe seines Lebens erhielt?