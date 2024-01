Oprah Winfrey: Die Königin der USA wird 70

So kam Oprah ins Fernsehen

Beim strengen Vater wurde sie eine erstklassige und sehr disziplinierte Schülerin, er gab ihr Selbstvertrauen. Schließlich studierte sie mithilfe eines Stipendiums an der Tennessee State University Kommunikationswissenschaften, Schauspiel und Rhetorik. Und weil sie zuvor bei einem Schönheitswettbewerb auch mit ihrer angenehmen kräftigen Stimme aufgefallen war, jobbte sie nebenbei erst bei einem kleinen Radiosender, dann bei einer lokalen Fernsehstation als Nachrichtensprecherin, später als Reporterin und Co-Moderatorin. Damit war ihr beruflicher Lebensweg vorgezeichnet: "Für mich war Reden so einfach wie Atmen."

Nach einer Station als Nachrichtenmoderatorin in Baltimore (Maryland) wechselte sie 1983 zum Sender WSL-TV nach Chicago und wurde Moderatorin der Morgentalkshow "AM Chicago". Ihr Erfolg war grandios, so dass die Sendung in "The Oprah Winfrey Show" umbenannt wurde, auf vielen TV-Sendern lief und schließlich nur noch "Oprah" hieß.