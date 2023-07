Um ihn zu unterstützen, verzichtete sie auf Alkohol

Aber auch gegenseitig unterstützt sich das Paar häufig. So hatte die Sängerin etwa erst vor Kurzem gegenüber "People" verraten, dass sie eine gemeinsame Alkohol-Abstinenz vereinbart hatten. "Wir haben das gemacht, weil er gerade einen Film in London dreht, der ihn voll und ganz in Anspruch nimmt."

Sie habe deshalb ebenfalls drei Monate lang auf das Trinken verzichtet. Denn wenn der Partner so etwas nicht mitmache, sei es sehr hart." Wenn man es also gemeinsam macht, ist es so viel einfacher."

Das Paar ist mit Unterbrechungen seit 2016 liiert. Seit 2019 sind Perry und Bloom verlobt. Ihre Tochter Daisy (2) kam im Jahr darauf zur Welt.