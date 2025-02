Mit seinem Film "Der Brutalist" hat Regisseur Brady Corbet (36) den Favoriten auf die prestigeträchtigsten Kategorien der diesjährigen Oscarverleihung abgeliefert. Einzig "Emilia Pérez" hat mit 13 Nominierungen mehr Chancen bei den Academy Awards als das zehnfach bedachte Drama mit Adrien Brody (51) in der Hauptrolle. In einem Interview verriet der Filmemacher nun jedoch, dass er trotz des Erfolgs seines Films offenbar keinen Cent daran verdient habe.

Leben auf Sparflamme

Im "WTF with Marc Maron"-Podcast verriet er dem Moderator, dass er "keinen Cent von meinen letzten beiden Filmen verdient" habe, wobei einer davon "Der Brutalist" war. Dass es sich dabei nicht lediglich um eine Redewendung handelte, bekräftigte er: "Ja, wirklich keinen Cent. Wir mussten also von unserem Gehalt von vor drei Jahren leben."

Zwar spielte "Der Brutalist" weltweit bislang lediglich rund 30 Millionen US-Dollar ein - in Zeiten von Milliarden-Franchises wie Marvel und Co. also Peanuts. Zugleich kostete der Film über den fiktiven ungarischen Architekten László Toth (Brody) aber auch nur geschätzte zehn Millionen US-Dollar.