Oscar-Reunion: Dwayne Johnson nahm auf Emily Blunt Platz

Weiterer gemeinsamer Film in Planung

Laut "The Hollywood Reporter" ist eine Fortsetzung von "Jungle Cruise" bereits seit 2021 in Arbeit. Gerüchten zufolge werden Dwayne Johnson und Emily Blunt ihre Rollen als Frank Wolff bzw. Dr. Lily Houghton wieder aufnehmen. Der vorherige Film war mäßig erfolgreich und spielte das Produktionsbudget von 200 Millionen US-Dollar gerade so ein.