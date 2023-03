Die Eröffnungsrede von Jimmy Kimmel

Moderator Jimmy Kimmel begann schon in seiner Eröffnungsrede, über Will Smiths Auszucker bei den Oscars 2022 zu lästern – und hörte damit auch während der gesamten Verleihung nicht auf. Der bissigste Seitenhieb an Smith und die Academy: Wer diesmal gewalttätig werde, so Kimmel grinsend, bekomme auf jeden Fall den Oscar als bester Hauptdarsteller und darf sich auch eine megalange Dankesrede leisten.

Zudem machte sich Kimmel über die Ideenlosigkeit Hollywoods lustig ("They say Hollywood is running out of ideas. I mean poor Steven Spielberg had to make a movie about Steven Spielberg."), sprach über das größte Talent von James Cameron (nämlich Kate Winslet in tiefe Gewässer zu stürzen) und unterstellte Spielberg, bei "E.T. – Der Außerirdische" high gewesen zu sein. Ansonsten zeigte sich Kimmel aber höchstens von seiner Lausbuben-Seite und verzichtete auf geschmacklose Witze und Beleidigungen.