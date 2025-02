Keine Live-Performance von nominierten Songs

Im Januar kündigte die Academy an, dass die Verleihung in diesem Jahr auf Live-Darbietungen von nominierten Songs verzichten und sich stattdessen auf die Hintergrundgeschichten der nominierten Songschreiber konzentrieren würde. Die diesjährigen nominierten Filmhits sind "El Mal" und "Mi Camino" aus "Emilia Pérez", "Like a Bird" aus "Sing Sing", "Never Too Late" aus "Elton John: Never Too Late" und "The Journey" aus "The Six Triple Eight". Der Musicalfilm "Wicked" erhielt hingegen keine Nominierung in der Kategorie.