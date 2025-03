Selten, aber doch in regelmäßigen Abständen verlässt Kabarettist und Schauspieler Ottfried "Otti" Fischer (71) seine niederbayerische Heimat Passau, um in München ein Kultur-Highlight nach seinem Geschmack zu besuchen. Neben dem Filmfest München und dem Bayerischen Kabarettpreis zieht es ihn auch zum Politiker-Derblecken im Rahmen der traditionellen Salvatorprobe am Nockherberg.

Am Mittwochabend, den 12. März, war es wieder soweit: Otti Fischer kam mit seiner Ehefrau zu der Veranstaltung in München. Im Rollstuhl posierte er gut gelaunt mit Simone auf dem roten Teppich.