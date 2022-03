Otto Waalkes hat "Ice Age"-Jubiläum: 20 Jahre Faultier Sid

Wiesel Buck Wild

Tatsächlich stehen in dem neuen Film die beiden Opossumbrüder Crash und Eddie mit dem einäugigen Wiesel Buck Wild im Rampenlicht. "Die sind auch überall sehr beliebt", meint Waalkes. Es verschlägt die Opossums in die aus dem dritten "Ice Age"-Film bekannte "Verlorene Welt", in der Dinosaurier ihr Unwesen treiben und auch Buck Wild lebt. Sid, der Säbelzahntiger Diego und das Mammut Manfred rücken daraufhin aus, um sie zu befreien. "Am Schluss bringen sie die Familie wieder zusammen", verrät der Komiker.

Fanpost für Otto

Auch wenn "der Held etwas zurückgehalten" wird, wie es Waalkes formuliert, gab es in einem Studio in Hamburg genug für ihn zu tun. "Wenn man 700 Takes einzeln aufnimmt, braucht man eine ganze Woche oder länger dafür. Da sitzt man stundenlang und denkt, was soll das. Das begreift man dann erst, wenn man es im Zusammenhang sieht." Immer noch erreicht ihn Fanpost und bitten ihn Kinder, Sid zum Besten zu geben. "Es ist schmeichelhaft, wenn vom Publikum die ganze Arbeit in den dunklen Studios so honoriert wird", freut sich der Faultier-Sprecher.