"Outer Banks"-Star Madelyn Cline kämpfte mit Essstörung

“Ich habe im Laufe des Tages mehrmals trainiert. Alles, was ich wusste, war, dass ich dieses bestimmte Körperbild nicht erreichte, und ich war so wütend. Ich habe mir selbst geschadet und mich runtergehungert”, berichtete Cline. Heute wisse sie, dass es völlig in Ordnung sei, einem bestimmten Bild nicht zu entsprechen. “Man ist einfach nicht so gebaut, und das ist okay”, so Madelyn Cline.

Sie sei ihrer Mutter sehr dankbar für die Unterstützung auf ihrem Weg der Erholung: “Meine Mutter war eine tolle Hilfe. Sie stand mit mir vor dem Spiegel und wir haben Dinge aufgezählt, die ich an meinem Körper mag. Diese Dinge haben sich in meinem Kopf gefestigt. Ich mag meine Kurven und meine Hüften und nach einer Zeit begann ich, meinen Körper zu lieben.”