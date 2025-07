Zu sehen war das bereits bei der New Yorker Premiere von "Die nackte Kanone" Anfang der Woche. Anderson kam in Begleitung ihrer beiden Söhne Dylan Jagger Lee (27) und Brandon Thomas Lee (29), die sie mit Ex-Mann Tommy Lee (62) hat. Liam Neeson erschien ebenfalls in Begleitung seiner beiden Söhne: Micheál Richardson (30) und Daniel Neeson (28) stammen aus der Ehe des Hollywoodstars mit der verstorbenen Schauspielerin Natasha Richardson (1963-2009). Gemeinsam posierten sie für ein Gruppenfoto.

Auch "Us Weekly" schreibt , dass Pamela Anderson und Liam Neeson offiziell ein Paar sein sollen. Die Schauspieler hätten sich am Set von "Die nackte Kanone" kennengelernt. Während der Dreharbeiten hätte die Chemie zwischen ihnen gestimmt und aus ihrer Freundschaft habe sich "ganz natürlich mehr entwickelt".

Ausweichende Antworten von Anderson und Neeson

Während die Gerüchte über eine Beziehung zwischen den beiden Co-Stars aus "Die nackte Kanone" also immer lauter werden, weichen Pamela Anderson und Liam Neeson aus, wenn sie direkt darauf angesprochen werden. "Was ist hier los?", fragte Moderator Craig Melvin (46) während eines Auftritts der beiden in der "Today"-Show: "Ihr seid beide gerade Single. In diesem Film ist eindeutig eine gewisse Chemie zwischen euch zu spüren. Seid ihr ein Paar?" Anderson gab nur zurück: "Ich verstehe die Frage nicht", während Neeson zugab, dass er von der 58-Jährigen sehr angetan ist - als Kollegin: "Ich hatte Pamela zuvor noch nie getroffen", erklärte er. "Wir haben uns am Set kennengelernt. Und wir stellten fest, dass wir eine gute Chemie haben - als zwei Schauspieler."

Dass die beiden Stars sich am Set prächtig verstanden haben, hatten sie zuvor bereits erklärt. Im Oktober 2024 sagte Neeson zum "People"-Magazin: "Zunächst einmal bin ich total verliebt in Pamela. Es ist einfach großartig, mit ihr zu arbeiten." Er fügte hinzu: "Ich kann sie gar nicht genug loben, um ehrlich zu sein. Sie hat kein großes Ego. Sie kommt einfach, um ihre Arbeit zu machen. Sie ist witzig und es ist so einfach, mit ihr zu arbeiten." Anderson schwärmte, dass Neeson "der perfekte Gentleman" sei und "das Beste in einem zum Vorschein bringt... mit Respekt, Freundlichkeit und seiner großen Erfahrung. Es war eine absolute Ehre, mit ihm zu arbeiten."

Bei "Entertainment Weekly" meinte Anderson später zudem: "Ich glaube, ich habe in Liam einen Freund fürs Leben gefunden." Sie hätten "definitiv eine sehr aufrichtige, sehr liebevolle Verbindung zueinander. Er ist ein guter Kerl."