"Let's Dance"-Star Patricija Ionel zeigt sich nackt im "Playboy"

Die 28-Jährige verrät weiter, dass sie es schätze, wenn ein Mann "clever" sei und "was im Köpfchen" habe. "Ich finde Männer gut, die alles für ihre Frau machen würden, aber trotzdem gerne die Führung übernehmen." Diese Kriterien dürfte ihr Ehemann Alexandru Ionel (28), der ebenfalls Profitänzer bei "Let's Dance" ist, vollends erfüllen. Als Gegner würden sich die beiden in der RTL-Show nicht betrachten. "Wir unterstützen uns und helfen uns gegenseitig mit den Choreografien. Wir tun alles dafür, dass es am Ende schön aussieht und unsere Promis glänzen."

Die April-Ausgabe des "Playboy"-Magazins mit Ionels Bilderstrecke erscheint am 9. März im Zeitschriftenhandel. Weitere Motive exklusiv nur unter: https://www.playboy.de/coverstars/patricijas-schaerfstes-solo