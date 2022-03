"Secrets of Playboy": Hier kannst du die Playboy-Doku streamen!

In Amerika ist die Dokumentation "Secrets of Playboy" bereits zu sehen und sorgt mit skandalösen Enthüllungen für Aufsehen. Unter anderem melden sich ehemalige Playmates und MitarbeiterInnen rund um das Magazin, dessen Gründer Hugh Hefner und das Leben in der "Playboy"-Villa zu Wort – und es ist von Missbrauch, Unterdrückung und sogar Mordverdacht die Rede.

Die Dokumentation wandelt sich somit schnell zum True-Crime-Thriller, der die ZuseherInnen hinter die Fassade der glamourösen "Playboy"-Welt blicken lässt. Ab Mai ist die Doku-Serie auch in Österreich zum Streamen verfügbar.