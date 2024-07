Pattinson und Lawrence: Bald erster gemeinsamer Film?

Robert Pattinson (38) soll bald zum ersten Mal mit Jennifer Lawrence (33) für den Film "Die, My Love" vor der Kamera stehen. Wie das Branchenmagazin "Deadline" von einer anonymen Quelle erfahren haben soll, befinde sich der Schauspieler aktuell in Verhandlungen. Die genaue Rolle des "The Batman"-Stars ist noch nicht bekannt.

Zukünftige Rollen der Schauspieler

Robert Pattinson übernahm zuletzt die Rolle des Bruce Wayne im Blockbuster "The Batman" (2022). In "The Batman 2" wird er erneut den DC-Superhelden verkörpern. Im kommenden Jahr wird er zudem als Hauptdarsteller im Science-Fiction-Film "Mickey 17" (2025) zu sehen sein. Jennifer Lawrence soll "Variety" zufolge in "Burial Rites" mitspielen. Zudem soll die "Tribute von Panem"-Schauspielerin laut Medienberichten in dem Mafia-Film "Mob Girl" als Schauspielerin und Produzentin mitwirken.