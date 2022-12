Welche Stars sind noch dabei?

An Pattinsons Seite werden auch folgende Stars mitwirken: Toni Collette, Mark Ruffalo, Steven Yeun ("Minari", "The Walking Dead") und die bald im Biopic "I Wanna Dance With Somebody" als Whitney Houston auftretende Naomi Ackie.

Für Pattinson wird dieses Werk nach "The Batman" und "Tenet" sein dritter Film in Serie für Warner Bros. sein, doch bis wir ihn als rebellischen Klon zu sehen bekommen, müssen wir uns leider noch ziemlich lange gedulden.

"Mickey 17" soll am 29. März 2024 in die Kinos kommen.