Schauspieler Paul Dano (41) hat sich erstmals zur Causa Tarantino geäußert. Nachdem Kultregisseur Quentin Tarantino (62) ihn im Dezember in einem Podcast als den "schwächsten Schauspieler der Screen Actors Guild" bezeichnet hatte, reagierte Dano nun am Rande des Sundance Film Festivals.

Im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums des Indieklassikers "Little Miss Sunshine" wurde Dano auf die harschen Worte Tarantinos angesprochen. Bevor er selbst antworten konnte, sprang ihm Co-Star Toni Collette (53) lautstark zur Seite: "Wollen wir da wirklich hingehen? Sch*** auf den Kerl! Er muss high gewesen sein ... es war einfach verwirrend. Wer macht so etwas?"

Dano selbst zeigte sich von der Welle der Solidarität tief bewegt. Gegenüber dem Branchenmagazin "Variety" erklärte er, dass er sich bewusst dazu entschieden habe, nicht direkt zurückzuschlagen: "Das war wirklich nett. Ich war unglaublich dankbar, dass die Welt für mich gesprochen hat, sodass ich es nicht selbst tun musste."