Paul Schrader wird mit Goldenen Löwen in Venedig geehrt

US-Regisseur Paul Schrader ("American Gigolo") erhält bei den Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt am Mittwoch mit. "Ich fühle mich zutiefst geehrt. Es ist eine Ehre, in Venedig für mein Lebenswerk ausgezeichnet zu werden", reagierte Schrader. Die Entscheidung wurde vom Verwaltungsrat der Biennale Venedig getroffen, der den Vorschlag von Alberto Barbera, Direktor des Festivals, unterstützte.