"Haus der Träume": Deutsche Serie in Cannes ausgezeichnet

Auf der weltgrößten Fernsehmesse "MIP TV" hat die deutsche Streaming-Serie "Haus der Träume" die internationalen Einkäufer so sehr begeistert, dass sie sie zum Sieger im Wettbewerb "MIP Drama" kürten. Die Auszeichnung in Cannes gilt in der Branche als guter Indikator für den weltweiten Erfolg von Neuerscheinungen. In Deutschland wird die 20er-Jahre-Kaufhaus-Serie voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein.

Wann sie danach im linearen Fernsehen laufen wird, ist noch unklar. Obwohl "House of Promises", so der englische Titel, noch nicht fertiggestellt ist, ist die internationale Nachfrage beeindruckend groß, wie der Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Beta Film, Moritz von Kruedener, auf der Messe in Cannes berichtete. "Dass deutsche Privatsender sich jetzt viel stärker an internationalen Produktionen beteiligen, ist neu", sagte von Kruedener der dpa.