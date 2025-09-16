Sie spielte Jasons Mutter im Horror-Crossover-Film "Freddy vs. Jason" und wirkte in einer Reihe Weihnachtsfilme des Hallmark Channel mit. Paula Shaw (1941-2025) war eine erfahrene Charakterdarstellerin. Wie "Hollywood Reporter" berichtete , starb sie am 10. September nach langer Krankheit im Schlaf in Vancouver. Sie wurde 84 Jahre alt .

Schon früh entdeckte sie die Leidenschaft für die Schauspielerei

Shaw wurde am 17. Juli 1941 in der Bronx geboren und begann bereits als Teenager mit der Schauspielerei. Nach ihrem Abschluss am Bard College studierte sie etwa neun Jahre lang bei der legendären Schauspiellehrerin Uta Hagen (1919-2004) und trat gleichzeitig in Off-Broadway-Stücken und im Sommertheater auf. Nachdem sie Ende der 1960er Jahre für die Westküsten-Premiere von Gus Weills Stück "Geese" nach Los Angeles gezogen war, sprach sie bei Lee Strasberg (1901-1982) vor und wurde eingeladen, dem Actors Studio beizutreten.

In den frühen 1970er Jahren war sie Mitglied der Improvisationsgruppe Synergy Trust und trat in ersten Fernsehshows auf. Sie war während ihrer Karriere in zahlreichen Serien wie "21 Jump Street", "Akte X", "Supernatural" und "Van Helsing" sowie in Filmen wie "Savage Streets" (1984), "Witchfire" (1985) und "Reindeer Games" (2000) zu sehen.

Shaw spielte außerdem Wulla Jean, die ursprüngliche Besitzerin der Chicken Ranch, in "Das schönste Freudenhaus in Texas" (1982) mit Burt Reynolds (1936-2018) und Dolly Parton (79) in den Hauptrollen, und sie war Gerichtsmedizinerin in Christopher Nolans (55) "Insomnia" (2002) mit Al Pacino (85) in der Hauptrolle. Außerdem war sie in allen drei Staffeln (2011-2013) der kanadischen Sitcom "Mr. Young" die ahnungslose Geschichtslehrerin Mrs. Byrne. In "Freddy vs. Jason" (2003) übernahm sie die Rolle von Betsy Palmer (1926-2015) als Jasons Mutter Pamela Voorhees.