Schwere Zeit für TV-Star

Zudem heißt es in dem Beitrag von Perrette: "Vor einem Jahr hatte ich einen schweren Schlaganfall. Davor habe ich so viele geliebte Familienmitglieder und Freunde verloren, und Daddy und dann Cousin Wayne." Sie sei trotzdem "immer noch so dankbar, immer noch so voller Glauben".

Nach ihrem Ausstieg bei "Navy CIS" bekam die Schauspielerin 2019 neben Jaime Camil (49) und Natasha Leggero (48) eine Hauptrolle in "Broke". Die Serie lief 2020 über eine Staffel mit 13 Folgen.