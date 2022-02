"Navy CIS: Sydney": Weiteres NCIS-Spin-Off angekündigt

Auf "NCIS: Hawaii" folgt Australien

Zunächst startete kürzlich in den USA der Serien-Ableger "Navy CIS: Hawaii" mit einem neuen Ermittler-Team, bei dem dank Vanessa Lachey erstmals eine Frau die Leitung der Special Agents übernommen hat. Nun kündigt sich ein weiteres Spin-Off an, durch das ein internationales Flair ins Serien-Franchise kommen wird, da die Verbrechens-Bekämpfung ab sofort "Down under" in Australiens Hauptstadt Sydney stattfindet, wie etwa aus diesem "Netzwelt"-Bericht hervorgeht.

Immerhin verfügt das echte Naval Criminal Investigative Service tatsächlich über viele Außenstellen in allen Teilen der Welt und die US-Marines sind dort ebenfalls im Einsatz.