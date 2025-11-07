Pauline Collins ist tot: "Shirley Valentine"-Star wurde 85

In den sozialen Medien meldete sich unter anderem Dame Joan Collins (92) zu Wort, die nicht mit Pauline Collins verwandt war, aber durch den gemeinsamen Film "The Time of Their Lives" eine enge Beziehung zu ihr aufbaute. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb sie auf Instagram: "Unfassbar traurig, von Pauline Collins' Tod zu hören. Sie war nicht nur eine fantastische Schauspielerin und eine zuvorkommende Kollegin, aber auch eine freundliche, lustige und bemerkenswerte Freundin."

Mit Schauspieler John Alderton war Pauline Collins seit 1969 verheiratet, mit ihren drei gemeinsamen Kindern lebten sie im Londoner Stadtteil Hampstead. Zudem hat Collins eine Tochter mit Schauspieler Tony Rohr (1940-2023), die sie 1964 zur Adoption freigab. 21 Jahre später konnten die beiden wiedervereint werden. Collins schrieb in ihrem Buch "Letter To Louise" über die Geschehnisse.