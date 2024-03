Ebenfalls thematisiert werden in "Gegen das Schweigen" Vorwürfe gegen Julian Pölsler, der etwa für seine "Polt"-Filme bekannt ist. Ihm wird verbal übergriffiges Verhalten bei Dreharbeiten ebenso vorgeworfen wie das Nichteinhalten von Abständen sowie nicht-konsensuale Berührungen. Auch er wollte sich gegenüber dem NDR dazu nicht äußern, sein Anwalt habe die Anschuldigungen aber zurückgewiesen.

Die Akademie des Österreichischen Films sowie die heimischen Filmschaffenden betonten am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung, dass sich die Filmbranche "in einem Struktur- und Bewusstseinswandel" befinde und verwiesen auf die in den vergangenen Jahren intensivierten Bemühungen um ein "faires und würdevolles Arbeitsumfeld" sowie Anlaufstellen (u.a. #we_do! und vera*), Beratungen, Schulungen und Sensibilisierungsveranstaltungen.

"Wir wollen unsere Verantwortung aktiv wahrnehmen und unterstützen daher mit Nachdruck die zahlreichen und wertvollen Initiativen, die die Branche in den letzten Jahren für eine konstante Verbesserung von Arbeitssicherheit, Kinderschutz und Maßnahmen zur Verhinderung von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen ins Leben gerufen hat", wurden Verena Altenberger und Arash T. Riahi, die aktuell die Akademie-Präsidentschaft innehaben, zitiert.