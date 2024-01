Gleich drei Emmy-Nominierungen

Dafür könnte es für Pascal demnächst TV-Oscars regnen. Denn bei den Emmys 2023 wurde der Serienliebling gleich dreimal nominiert. Einmal mehr geht er für seine Schauspielleistung in der gefeierten Videospieladaption "The Last of Us" in der Kategorie "Bester Schauspieler in einer Dramaserie" ins Rennen. Nominiert wurde er zudem für seinen Gastaufritt in der US-Show "Saturday Night Live" sowie als Erzähler. Er lieh der CNN-Dokumentarserie "Patagonia: Life on the Edge of the World" seine Stimme.

Ab dem 12. Februar soll Pascal dann wieder als Joel für die zweite "The Last of US"-Staffel vor der Kamera stehen, wie erst vor Kurzem bestätigt wurde. Mit den neuen Episoden wird allerdings wohl erst 2025 zu rechnen sein. Die aufwendig produzierte erste Staffel benötigte schon ganze 200 Drehtage. Rechnet man noch die Postproduktion dazu, erscheint ein Start 2024 ausgeschlossen. Für Fans bedeutet das also eine lange Wartezeit.