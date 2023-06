Am 24. Juni wurde der erste Trailer zu “Drive-Away Dolls” veröffentlicht. Darin bekommen wir einen ersten Einblick in das verrückte Reiseabenteur von zwei Freundinnen. Nachdem Jamie von einer weiteren Trennung am Boden zerstört ist und Marian sich sozial isoliert, beschließen die Beiden einen Roadtrip nach Tallahassee zu unternehmen.

Die Reise wird jedoch abenteuerlicher als sie dachten. Aus Versehen mieten sie ein Auto, das die Ware von einer Gruppe Gangstern beinhaltet und werden dadurch zur Zielscheibe für die Ganoven.

Hier ist der erste Trailer zu “Drive Away Dolls”: