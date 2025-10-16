Penelope Milford (1948-2025), die für ihre Rolle an Jane Fondas (87) Seite in "Coming Home" eine Oscar-Nominierung erhielt, ist tot . Die Schauspielerin starb am Dienstag, 14. Oktober, im Alter von 77 Jahren in einer Seniorenresidenz in Saugerties, New York. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihre Schwester Candace Saint. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Von der Bühne auf die Leinwand

Penelope Milfords Karriere auf den Bühnen New Yorks begann bereits 1971, als sie neben Richard Gere (76) in einer Off-Broadway-Produktion von "Long Time Coming and a Long Time Gone" zu sehen war. Die Schauspielerin, die zu Beginn ihrer Laufbahn auch am Broadway auftrat, machte dann erstmals durch den Film "Valentino" von 1977 auf sich aufmerksam.

Anschließend übernahm sie in "Coming Home - Sie kehren heim" von Hal Ashby (1929-1988) an der Seite von Jane Fonda, Jon Voight (86) und Bruce Dern (89) eine größere Rolle. Für ihre Darstellung in dem Film wurde Penelope Milford im Jahr 1979 als "Beste Nebendarstellerin" für den Oscar nominiert. Weitere Erfolge feierte sie in den 1980er Jahren mit Rollen in den Streifen "Endlose Liebe" oder "Heathers".