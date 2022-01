US-Regisseur Peter Bogdanovich mit 82 Jahren verstorben

Als junger Regisseur in den 1970er Jahren wurde er als Hollywoods "Wunderkind" gefeiert. Nun ist Peter Bogdanovich, der durch Filme wie "The Last Picture Show", "What's Up Doc" und "Paper Moon" bekannt wurde, mit 82 Jahren gestorben. Nach Angaben seiner Tochter Antonia Bogdanovich starb er am Morgen des 6. Jänner in seinem Haus in Los Angeles, wie die "New York Times" und der "Hollywood Reporter" berichteten. Sein Sprecherteam betätigte den Tod des Regisseurs.

Welles als Vorbild

Bogdanovich hatte in Hollywood ein großes Vorbild, "Citizen Kane"-Regisseur Orson Welles. "Ich habe Orson geliebt. Und ich glaube, er liebte mich tatsächlich auch", sinnierte der Regisseur 2019 in einem Interview mit dem US-Kulturmagazin "Vulture". Als der junge Regisseur 1971 mit "The Last Picture Show" ("Die letzte Vorstellung") ein perfektes Porträt der amerikanischen Provinz in den 50er Jahren auf die Leinwand zauberte, wurde er über Nacht berühmt und mit dem Regie-Genie Welles verglichen.

Der jungen Schauspielerin Cybill Shepherd hatte Bogdanovich in seiner Texas-Nostalgie die Rolle der umschwärmten Schülerin Jacy gegeben. Es war auch der Beginn einer jahrelangen Affäre des verheirateten Filmemachers mit seiner Hauptdarstellerin.